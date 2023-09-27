3 أركان في منتدى الإعلام العربي تنبض بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي– مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت الدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي ، الضوء على الذكاء الاصطناعي، وذلك انطلاقاً من كون الإعلام أكثر القطاعات تأثيراً وتأثراً في المتغيرات المحيطة، سواء السياسية منها أم الاقتصادية أم الثقافية والمجتمعية، وكذلك المتغيرات التقنية التي يركز عليها المنتدى في هذه الدورة بصورة كبيرة، لأثرها الواضح في رسم صورة جديدة للإعلام في المرحلة المقبلة والتي من أبرزها الذكاء الاصطناعي

استشراف المستقبل

ومن أجل ذلك خصص المنتدى 3 أركان تستعرض الذكاء الاصطناعي وتستشرف المستقبل، تأكيداً على أن رؤية دبي للمستقبل هي ما تجعل منها أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل وأكثرها إيماناً بفرصه.

ويستعرض الركن الأول روبوتاً يرحب بضيوف المنتدى ويقدم لهم كوباً مميزاً من القهوة ويقوم الروبوت بحركات بهلوانية ليقوم بتسلية رواد المنتدى وضيوفه ريثما يتم تحضير كوب القوة الذي يختارونه، كما يقدم لهم أيضاً المثلجات، وذلك كله دون أي تدخل بشري عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويخصص الركن الثاني روبوتاً يقوم بالتقاط صورة للضيوف والمشاركين عبر جهاز لوحي ذكي ومن ثم يحولها إلى ذراع روبوتية تقوم برسم الصورة الملتقطة ومنحها لأصحابها لتظل ذكرى. وأما الركن الثالث فهو مخصص لالتقاط مقطع فيديو للضيوف بطريقة مبتكرة بعد أن يقوم بمسح كود في جهاز الكاميرا ويسجل من خلاله بياناته لتبدأ الكاميرا المثبتة على ذراع الروبوت بالقيام بحركات دائرية وطولية لتصوير الضيف من جميع الزوايا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز