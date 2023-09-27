«كهرباء دبي» و«دبي للإعلام» تعززان أواصر الشراكة الفعالة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لتوطيد أواصر الشراكة الفعالة والعمل المشترك بين الطرفين، بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، ويوفر قيمة مضافة لدورهما الوطني في مواكبة القفزة التنموية الجديدة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة دبي.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة الهيئة في الدورة الـ21 من منتدى الإعلام العربي بوصفها شريك الاستدامة للمنتدى.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهذا التعاون لتسليط الضوء على الإنجازات والمكتسبات التي تحققها دبي لتسريع عجلة مسيرة التنمية المستدامة.

دور الإعلام

وأكد معاليه أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في إبراز دور الهيئة لتعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال العمل المناخي، وتسريع عجلة الاستدامة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وأضاف: «ندعم منتدى الإعلام العربي بوصفه شريكاً جوهرياً في دعم جهودنا الحثيثة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنقل الرسالة الحضارية لدولة الإمارات، الهادفة لضمان مستقبل أكثر استدامة واخضراراً للعالم بأسره، والتعريف بإنجازات الدولة ومساعيها الدؤوبة لإحداث تغيير إيجابي.

والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الرفاهية والازدهار، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، نتطلع إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية بهدف تقديم محتوى إعلامي موثوق ومسؤول يسهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء».

وتابع: «نحرص على مواصلة توطيد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لرفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية، لا سيما الاستدامة التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية».

ريادة عالمية

من جانبه، قال محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام: تمثل شراكتنا عذه خطوة بالغة الأهمية نحو زيادة الوعي بالاستدامة ونشر الدور الفعال لـهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال التصدي لتغير المناخ».

وأضاف: «نضع من خلال التعاون والاتفاقيات الاستراتيجية في منتدى الإعلام العربي، منصاتنا الإعلامية في خدمة نشر المعرفة وتحفيز العمل، مساهمين في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050».

وأضاف الملا: «تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ورؤيته التي أطلقها الأسبوع الفائت حول دور الإعلام في المساهمة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم العربي، والمساهمة في تحقيق ونشر أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، ودوره في نقل أفضل صورة لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).

وقال «إن هذه الحلقة من التكامل والتكافل بين المؤسسات والمجتمع، هي أحد أهم مكونات نجاح وريادة دولة الإمارات العربية في جميع المجالات، ونحن كمؤسسة دبي للإعلام على التزام تام في دعم كل المبادرات والجهود التي تخدم تحقيق أهداف وطننا الحبيب ونشر قيمه وإنجازاته للعالم».

وقع الاتفاقية خلال فعاليات المنتدى، كل من خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الواحد جمعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

سعيد الطاير:

تسليط الضوء على إنجازات دبي لتسريع مسيرة التنمية وتحقيق الحياد الكربوني

محمد الملا:

الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية نحو زيادة الوعي بالاستدامة والتصدي للتغير المناخي

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