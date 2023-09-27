«بريد الإمارات» تكشف عن المتأهلين في مسابقة «ابتكارات لوجستية»

المصدر: دبي ـ وام

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أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن اختيارها لثلاثة فرق للانتقال إلى المرحلة التالية من مسابقة «ابتكارات لوجستية»، التي تقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجموعة من الشركات التقنية الكبرى.

وكانت المجموعة أطلقت مسابقة ابتكارات لوجستية بهدف توفير برنامج تعليمي للمبتكرين الشباب، يستعرضون من خلاله ما يمتلكونه من موهبة ومعرفة في مجال الروبوتات والخدمات اللوجستية. كما وعملت المجموعة على إجراء تقييم شامل للفرق المتقدمة إلى المسابقة وفقاً للمهارات التي تتمتع بها في مجال الروبوتات والبرمجة، وبناء على ذلك تم اختيار عدة فرق من ضمنها فريق «Robolgic»، وفريق «RoboPost»، وفريق «MASH Innovators».

وستعمل هذه الفرق خلال المرحلة التالية للمسابقة على تطوير مقترح وبناء روبوت لمعالجة المسألة المطروحة، بينما ستوفّر المجموعة للفرق النهائية برنامجاً تعليمياً حصرياً خلال فترة المسابقة، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لهم. يتضمن البرنامج زيارات متعددة لمنشآت مجموعة بريد الإمارات، من ضمنها مراكز الفرز وفروع التجزئة التابعة للمجموعة لمعاينة عمليات الفرز والشحن والتوصيل المتقدمة.

وسيتم إتاحة الفرصة للفرق النهائية للتعرف عن قرب على أحدث التطورات والتقنيات الحديثة من الشركاء التقنيين للمجموعة .

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