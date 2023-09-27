تفاهم بين «الهوية والجنسية» و«عونك يا وطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحثت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح أمس مع فريق «عونك يا وطن» سبل التعاون لتعزيز العمل المشترك في مجال المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم التطوع من خلال برامج التوعية والتثقيف والمشاركات التطوعية بما يدعم مسيرة التقدم والرخاء لدولة الإمارات.

واستقبل اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مقر الهيئة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن»، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.

وقال اللواء سهيل الخييلي: يأتي هذا التفاهم ضمن الإطار العام لاستراتيجية «الهوية والجنسية» في دعم الفرق التطوعية في المجتمع والمساهمة في ترسيخ ثقافة العون والمساعدة التي تعتبر من المفاهيم الأساسية في المجتمع الإماراتي ومكوناً رئيساً لدى شعب الإمارات المعطاء أبناء زايد الخير.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: نفخر في فريق «عونك يا وطن» بالشراكات والاتفاقيات التي ننجزها مع مختلف الهيئات العاملة في الدولة، وتأتي مذكرة التفاهم مع «الهوية والجنسية» لتتوج عمل الفريق الساعي دوماً إلى ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع.

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