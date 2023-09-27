سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة

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قدّم جمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، أوراق اعتماده إلى السير بوب داداي، الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة، سفيراً غير مقيم هناك، خلال المراسم جرت في مقر الحكومة.

ونقل السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى السير بوب داداي .

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