«تنفيذي الشارقة» يوصي بتقديم التسهيلات للمتأثرين بمشروع الشبكات الداخلية للمباني

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة أداء قطاعات العمل الحكومي في الإمارة، واتخاذ القرارات اللازمة لدعم مسيرة النمو وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.

واطلع المجلس على تقرير مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل في منطقة مويلح حيث تم تنفيذ مشروعات شبكة الصرف الصحي في منطقة مويلح، وإنشاء محطة ضخ وخط ضخ رئيسي، ومحطة المعالجة في منطقة الحومة بـ 100 %. واستعرض التقرير نتائج توصيات المجلس حول تنفيذ التعديلات المطلوبة على الشبكات الداخلية للمباني، والتنسيق للمشروع بين الجهات الحكومية المحلية، كما أوصى المجلس تقديم التسهيلات اللازمة لملاك المباني وأصحاب المحلات التجارية المتأثرة بالمشروع في المنطقة.

واعتمد المجلس تمديد تعهيد خدمات توثيق معاملات الشركات التجارية في الإمارة، والتي أعهدت إليها عددا من الخدمات.

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