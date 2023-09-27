سلطان القاسمي وهيثم بن طارق يبحثان في مسقط علاقات التعاون

المصدر: مسقط - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، قبل ظهر أمس في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يزور السلطنة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ورحب جلالة السلطان هيثم بن طارق، في بداية اللقاء بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين والارتباط الوثيق بين الشعبين. ونقل صاحب السمو حاكم الشارقة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد جلالة السلطان هيثم بن طارق، بالمسيرة التنموية الثقافية في إمارة الشارقة وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في كافة المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية والفنية والاجتماعية.

والتي وصل امتدادها إلى الأقطار العربية والإسلامية والعالمية، مثمناً الإنتاج الأدبي والتاريخي لسموه والذي شمل تاريخ عُمان من خلال مجموعة مؤلفات توثق تاريخ السلطنة ضمن سلسلة سلطان التواريخ. وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب الذي يعكس الكرم العُماني ويؤكد متانة العلاقة التي تجمع البلدين. وأشار سموه إلى الإرث التاريخي والثقافي الكبير والثري الذي تمتلكه السلطنة بكافة مكوناتها الجغرافية والثقافية والبيئية والاجتماعية والعلمية.

وأشاد سموه بالمحافظة على المبادئ التي ترتكز عليها السلطنة وموروثها التاريخي العريق. وتبادل جلالة سلطان عُمان وصاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، الأحاديث الجانبية الودية والأخوية، كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والثقافية وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم التقدم الذي تحققهما ويدفع بالعلاقات الوطيدة إلى آفاق أكبر وأشمل في ظل القيادة الرشيدة. وأقام جلالة السلطان هيثم بن طارق مأدبة غداء على شرف صاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، بعد ذلك ودع جلالته سموه راجياً له طيب الإقامة في سلطنة عُمان.

حضر الاستقبال والمأدبة، الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي يضم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.كما حضرهما من الجانب العماني، السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز