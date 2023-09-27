محمد الشرقي يؤكد أهمية الفرص المستقبلية لقطاع التعدين

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تسليط الضوء على قطاع التعدين وبحث فرصه المستقبلية وتحولاته العالمية عبر منصات الحوار الدولية والملتقيات الجامعة لصناع القرار في هذا المجال، وحل تحدياته عبر طرح ومداولة الحلول المبتكرة والمستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، افتتاح أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تحت شعار «استثمار تعديني.. تنمية مستدامة» في فندق دبل تري بالإمارة بتنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وبحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ زايد بن محمد بن حمدان آل نهيان، وخالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وأحمد بن محمد فقيه وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة والامتثال التعديني بالمملكة العربية السعودية.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لقطاع الثروة المعدنية في الإمارة، وتشجيع الاستثمار التعديني فيها عبر مواكبة التوجّهات العالمية، انطلاقاً من أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، وإسهامه المحوري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وشدد سموه، على المكانة العالمية لإمارة الفجيرة في مجال الصناعات التعدينية كوجهةٍ استثمارية جاذبة في هذا القطاع، مؤكداً أهمية الملتقى في تعزيز ريادتها ومساهمتها في دعم قطاع التعدين، ودعم توجهات «عام الاستدامة» وجهود الدولة في مجال العمل المناخي واستدامة الموارد.

ونوه سموه، بضرورة الاستفادة من الفرص والتجارب التي سيتم طرحها في جلسات الملتقى، والاطلاع على الممارسات الناجحة التي ستسهم في دعم رؤية الدولة وتوجهاتها المتعلقة بالحفاظ على موارد الثروة المعدنية وضمان استدامتها البيئية.

فرص استثمارية

ويهدف ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين إلى مناقشة مستقبل التعدين وفرص الاستثمار فيه، كما يناقش على مدار يومين التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في المشاريع التعدينية، ويتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات للشركات والمؤسسات العربية والدولية في هذا المجال.

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