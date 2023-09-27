راشد بن حميد يثمن مشاريع وخطط «التغير المناخي» للحفاظ على البيئة

المصدر: عجمان - وام

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بالدولة، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بتعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة.

ورحب الشيخ راشد بن حميد في مستهل الزيارة بمعالي الوزيرة، والوفد الزائر، مثمناً المشاريع النوعية والاستراتيجيات والخطط الطموحة التي تنفذها الوزارة لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة واستدامتها ودعم الأمن الغذائي الوطني. وأشاد بالعمل المتواصل للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مبيناً أن جميع الدوائر والمؤسسات والجهات تكثف جهودها لخلق مستقبل مستدام. من جانبها، أشادت معالي مريم المهيري بالتعاون القائم والتنسيق المتبادل بين كل الدوائر في المجال الحيوي، مثمنة المبادرات النوعية التي تنفذها إمارة عجمان في ظل قيادة حكيمة تتناغم جهودها مع رؤى وأهداف الدولة في مجال التنمية.

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