هزاع بن زايد: رسالة نبي الرحمة الخالدة وسيرته العطرة ستظل ملء القلب والعقل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي بذكرى مولد نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن رسالة نبي الرحمة الخالدة وسيرته العطرة ستظل ملء القلب والعقل.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": " أجمل التهاني بذكرى مولد نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي زرع بذور الخير والمحبة والسلام والتآخي، وتظل رسالته الخالدة وسيرته العطرة ملء القلب والعقل، فهو النور الذي به نهتدي وهو القدوة الذي على خطاه نسير لتمتلئ الدنيا رحمة وتعم المحبة والسلام ربوع الأرض".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز