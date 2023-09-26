سعود بن صقر وأحمد بن محمد ومحمد الشرقي يعزون في وفاة محمد بن الشيخ مجرن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.



مواساة

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء أمس في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن الشيخ مجرن.

وعبر سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بإمارة دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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