بتوجيهات أحمد بن محمد.."دبي للإعلام" تكشف عن تفاصيل خطة تطوير شاملة

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتطوير إعلام دبي كشفت "دبي للإعلام" عن تفاصيل خطة تطوير شاملة تتضمن جملة من المبادرات المبتكرة التي ستركز عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة وذلك خلال مؤتمر صحافي موسّع استضافه منتدى الإعلام العربي.

وتتضمن الخطة إطلاق "أكاديمية دبي للإعلام" للاستثمار في تطوير المواهب وتوفير الدعم الأكاديمي والتدريب المهني للشباب ، مبادرة "استوديوهات دبي للإعلام – للإنتاج الفني والإبداعي" تدعم الجانب الاقتصادي من الإعلام .

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