أحمد بن محمد: الإعلام العربي بحاجة إلى تغيير جذري في أدواته ووسائله

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الإعلام العربي اليوم أمام متغيرات سريعة واتجاهات حديثة، مما يضاعف دوره ومسؤولياته.. وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في أدواته ووسائله.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس" حضرت اليوم منتدى الإعلام العربي في دورته الواحدة والعشرين وسعدت بلقاء رموز الإعلام والفكر في المنطقة.. الإعلام العربي اليوم أمام متغيرات سريعة واتجاهات حديثة.. مما يضاعف دوره ومسؤولياته.. وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في أدواته ووسائله. كما كرمنا الشخصيات الفائزة بجائزة الإعلام العربي – وتمنياتي أن يكون المنتدى دائماً في مقدمة الجهود الرامية لصياغة مستقبل أفضل للإعلام العربي".

وأضاف سموه " كما كرمنا الشخصيات الفائزة بجائزة الإعلام العربي – وتمنياتي أن يكون المنتدى دائماً في مقدمة الجهود الرامية لصياغة مستقبل أفضل للإعلام العربي".

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