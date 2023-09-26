محمد بن زايد يستقبل ضيوف برزة قصر البحر

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، ضيوف برزة قصر البحر في أبوظبي.

واطمأن صاحب السمو رئيس الدولة على أحوال المواطنين، وتبادل الحديث معهم، وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرص سموه اهتمامه بشؤون الوطن والمواطن.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

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