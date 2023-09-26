«البنية التحتية» تنظم ملتقى المتعاملين لتطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، إحدى شركات شبكة بي دبليو سي الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المهنية، ملتقى المتعاملين لتطوير خدمات الإصدار والتجديد والإلغاء لطلبات البطاقة التشغيلية الخاصة بالمركبات الوطنية تحت شعار «رحلة إلى التميز»، بهدف الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية لرسم وتصميم خدمات المستقبل.

وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة، والارتقاء بها بما يرضيهم ويحسن جودة حياتهم.

وعقد الملتقى في مقر بي دبليو سي في دبي وحضره المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب مجموعة من متعاملي الوزارة، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بناءً على آرائهم وملاحظاتهم.

كما تمت مناقشة التحديات والفرص الرئيسة التي تواجه تطوير خدمات الإصدار والتجديد والإلغاء لطلبات البطاقة التشغيلية الخاصة بالمركبات الوطنية، فضلاً عن تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء.

خلال هذا الحدث، الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المنظمة من قبل الوزارة بهدف إشراك المتعاملين في تجربة سير عمليات الخدمات وتقييمها وتقديم المقترحات التطويرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، وذلك في مركز التجارب الرقمي الجديد التابع لبي دبليو سي.

وبغية تحقيق أهداف الملتقى المتمثلة بتقديم تجربة على مستوى عالمي من حيث الوقوف على احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتوقعاتهم، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات تفوق التوقعات من خلال التواصل مع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة لاكتشاف فرص التطوير.

ورحب المهندس شريف العلماء بالحضور مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التطوير المستدام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، بما يضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في تقديم خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع.

وقال إن الهدف من الملتقى هو التفاعل مع المتعاملين وإشراكهم في الرأي وتبادل وجهات النظر لتقديم أفكار ومقترحات إبداعية بهدف تطوير الخدمات، وذلك بما يتواءم مع تطلعات المتعاملين والحكومة واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، الأمر الذي يحقق رضا المتعاملين ويحسن جودة دورة إنجاز معاملاتهم ويعزز ريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

وأضاف: يأتي الملتقى في إطار التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوجيهات الحكومة وجهودها في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تحسينها وتطويرها بشكل استباقي يحاكي احتياجات جميع المتعاملين، ورسم آفاقها المستقبلية، والارتقاء بها بما يتماشـى مـع رؤيـة برنامـج الإمارات للخدمـة الحكوميـــة المتميـــزة.

وقال علي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط إن هذا التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية هو دلالة على أهمية رقمنة القطاع الحكومي، وهنا يأتي دور بي دبليو سي المحوري في دعم عملائها خلال رحلتهم نحو التحول الرقمي المبتكر.

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