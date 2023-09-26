«مكتبات الشارقة» تنظم معرض التخصصات

المصدر: الشارقة- البيان

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تنظم «مكتبات الشارقة» في مكتبة الذيد العامة، النسخة الخامسة من معرض التخصصات؛ الحدث التعليمي السنوي الذي يستهدف توعية الطلاب بالتخصصات الدراسية المتوفرة والمستقبلية والمهارات والوظائف المرتبطة بها، ويقدم في دورته الجديدة ورش عمل على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 سبتمبر 2023، تبدأ من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وتشارك في المعرض، الذي يقام تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، 18 جامعة وكلية، تستهدف بحضورها وبرنامج فعالياتها 3000 طالب من 55 مدرسة، لتُعرّفهم على برامجها وشروطها وآلية التسجيل فيها، من خلال استضافة أخصائيين في التوجيه المهني والإرشاد الأكاديمي، لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لمستقبلهم.

وتركز ورش المعرض هذا العام بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وتوعية الطلاب بأساليب التخطيط لمسار مهني ناجح من خلال اختيار التخصص المناسب.

وخصص المعرض ورش اليوم الأول للطالبات، وتتناول محاور متعددة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الميول العلمية للطالب، والتعامل مع هذه التقنية كأداة لتطوير القدرات وتوفير الوقت وتطوير مهارات تسويق الذات.

وفي اليوم الثاني تخصص ورش العمل التدريب للطلاب، حول علوم المكتبات والمعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها على مستقبل المكتبات ومرافق المعلومات، إلى جانب ورشة تستهدف توجيه أولياء الأمور وتوعيتهم حول مجال «الذكاء الاصطناعي» وكيف يمكن أن يساعدهم في توجيه أبنائهم الراغبين في اختيار التخصص الدراسي.

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