28 سبتمبر يتساوى النهار والليل في الإمارات

المصدر: وام

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قالت جمعية الإمارات للفلك إن يوم 28 سبتمبر الجاري سيشهد تساوي طول النهار والليل في الإمارات عند مستوى سطح البحر.

وأوضحت أن المركز الهندسي لقرص الشمس يعبر في يوم الاعتدال خط الاستواء بحيث تكون هذه النقطة فوق الأفق لمدة 12 ساعة في كل مكان على الأرض.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن تاريخ تساوي الليل والنهار عند خطوط العرض العليا في نصف الكرة الشمالي يحدث قبل اعتدال مارس “16 مارس" حيث يستمر النهار أطول من الليل حتى بعد اعتدال سبتمبر "28 سبتمبر"، بينما تحدث تواريخ تساوي الليل والنهار في نصف الكرة الجنوبي قبل اعتدال سبتمبر وبعد اعتدال مارس.

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