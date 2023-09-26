صقر غباش يشارك في المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس

المصدر: وام

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يشارك معالي صقر غباش رئيس ‫المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد من المجلس، في المنتدى البرلماني التاسع لدول الاعضاء في مجموعة بريكس الذي سيعقد تحت عنوان "تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وإفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا" في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

ويضم وفد المجلس في عضويته معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتتزامن دعوة المجلس الوطني الاتحادي لحضور المنتدى البرلماني مع موافقة مجموعة بريكس على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو دائم في مجموعة دول بريكس ..ففي 23 أغسطس 2023 انعقدت القمة الخامسة عشرة لدول بريكس وقد تم الإعلان عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة الى المجموعة.

ويهدف المنتدى البرلماني لدول بريكس إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال المناقشات المركزة والمشاركة النشطة للبرلمانيين، لتحقيق فهم أعمق لدورهم المحوري في تشكيل العلاقات الدولية وتمكين البرلمانيين من المساهمة بشكل أكثر فاعلية في الدبلوماسية والتعاون على المستوى العالمي كما يهدف المنتدى الى تشجيع دول بريكس على مواءمة سياساتها واستراتيجياتها مع الأولويات الإقليمية والعالمية، وتسهيل اتباع نهج أكثر فعالية للتعاون المتعدد الأطراف وحل المشكلات ..كما يركز المنتدى على جانب المساعي الدبلوماسية الرسمية، على أهمية التبادل الثقافي وبناء روابط قوية و تعزيز التفاهم والصداقة بين برلمانات دول بريكس.

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