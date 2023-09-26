«استدامة القيم - السنع والموروث الإماراتي» محاضرة توعوية لبناء جيل متسلح بالثقافة والأخلاق

المصدر: البيان

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​ضمن سعيه وحرصه الدائمين، واستمرارا للرسالة الوطنية التي تستهدف المجتمع المحلي، وبهدف استدامة القيم في السنع والموروث الإماراتي وتسليط الضوء على جزء من الأخلاقيات التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي والتوعية بهذه الركائز المتوارثة لبناء جيل جديد متسلح بثقافته وخلقه وهويته الوطنية، قدم سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في دبي، محاضرة توعوية في مدرسة الاتحاد بمنطقة الممزر بعنوان "استدامة القيم ـ السنع والموروث الإماراتي" .

تضمنت المحاضرة عدة محاور تناول بن دلموك خلالها أهمية العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، وأهميتها في خلق نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، كما شدد على برّ الوالدين وطاعتهما، وضرورة الالتزام بتعليماتهم لأنها مبنية من حرصهم الكبير على أن يكونوا أشخاص ناجحين وفاعلين في مجتمعهم بالمستقبل، كما تطرق سعادته لموضوع المسؤولية المجتمعية، حيث بيّن للطلاب عن مدى الدور الكبير الذي يلعبونه في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم الإيجابي والبناء في المجتمع.

كما دعاهم في نهاية حديثه إلى التمسك بتراثهم وموروثهم الشعبي لصون هويتهم الوطنية والحفاظ عليها.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول نفاخر بأننا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسعى لترسيخ قيم ومبادئ مجتمعنا الأصيلة لتكون أحد أهم مميزات عيالنا ومؤسساتنا الإماراتية.

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