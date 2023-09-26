الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في مبنى الوزارة بدبي، سعادة لي زهونغ نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل التجارب في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز النمو وريادة الأعمال، في ظل المتغيرات الكبيرة، والتحول الرقمي، وإلى مواضيع ذات صلة بآليات تطوير قطاعات الأعمال الرائدة ذات الأولوية لدى الجانبين.

كما تم استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي وما توفره من ضمانات لحقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن وتعزيز سهولة الأعمال وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية لا سيما عبر اللقاءات المستقبلية لبحث المستجدات.

حضر اللقاء سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وسعادة شيماء يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وسعادة أيوب عبدالله المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، ومن الجانب الصيني السيد لي شياو دونغ مستشار في سفارة الصين بالدولة.

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