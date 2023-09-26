برعاية محمد بن راشد..‏ أحمد بن محمد يشهد حفل توزيع جائزة الإعلام العربي‬⁩

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تم توزيع جوائز الإعلام العربي.

-أحمد دياب من صحيفة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

-جمال جوهر من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

-مجدي أبو الفتوح من صحيفة الشروق المصرية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

-أسماء الشامسي من مجلة ماجد تفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

-صحيفة هسبريس الإلكترونية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

-بوابة أرقام المالية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

-منصة " FilGoal" تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

-برنامج الصباح مع صبا يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

-برنامج أحمر بالخط العريض يفوز عن فئة أفضل برنامج اجتماعي.

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