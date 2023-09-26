حاكم الشارقة يصل مسقط في زيارة رسمية تستغرق يومين

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحمد الله وسلامته، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص، معالي خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، اللذان رحبا بصاحب السمو حاكم الشارقة، والوفد المرافق له بحفاوة.

كما كان في استقبال سموه عدد من كبار المسؤولين وأعضاء سفارة الدولة لدى سلطنة عمان.

ويرافق صاحب السمو حاكم الشارقة وفد يضم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عمان الشقيقة، وسعادة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وسعادة محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

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