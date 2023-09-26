انطلاق أسبوع مستقبل المناخ في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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يستضيف "متحف المستقبل" عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر وخبراء البيئة والاستدامة ضمن فاعليات "أسبوع مستقبل المناخ" الذي انطلق صباح اليوم ويستمر لمدة 5 ايام لمناقشة واستعراض حلول عملية للتصدي لأكثر التحديات في عصرنا التي يواجهها عالمنا وهو التغير المناخي.

وسيشكل هذا الحدث العالمي منصة مهمة لتبادل الرؤى المعمقة ومناقشة الحلول المتطورة لتحديات تغير المناخ، ودراسة وتصور اتجاهاته وتأثيراته في مختلف القطاعات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويهدف "أسبوع مستقبل المناخ" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة "فكر"، أيضاً للتعمق في دراسة سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة أسباب تغير المناخ، واستكشاف تأثير التقنيات الذكية والقرارات المستندة إلى البيانات على تصميم المدن المستدامة في المستقبل، ومناقشة فرص الاستفادة من تلك التقنيات في تعزيز مشاركة الأفراد وتحول قطاع النقل، وزيادة كفاءة الموارد. كما يهدف إلى زيادة وعي الأفراد حول تداعيات تغير المناخ وتسليط الضوء على المساهمات الفردية التي يمكنهم القيام بها لبناء مستقبل مستدام.

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