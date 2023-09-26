برعاية محمد بن راشد.. منتدى الإعلام العربي ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تنطلق اليوم في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

جوائز الإعلام

ومن المقرر أن يشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الافتتاح الرسمي للمنتدى، الذي ينظمه «نادي دبي للصحافة» وتستمر أعماله على مدار يومين، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023، وستتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسين، وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي قوةً ناعمةً يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والإسهام في تشكيل ثقافته وقناعاته.

ويضم منتدى الإعلام العربي هذا العام أكثر من 75 جلسة، بمشاركة ما يزيد على 130 متحدثاً وتمثيل أكثر من 160 مؤسسة إعلامية، يشاركون جميعاً في رسم مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة وطرح الرؤى عن مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات المصاحبة التي تواكب الموضوعات الرئيسة للدورة الحالية للمنتدى.

نجاح

وعلى مدار دوراته السابقة نجح منتدى الإعلام العربي في أن يكون منصة للحوار البناء في تعزيز مسيرة الإعلام العربي، إذ استقطب نخبة من أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم، والعديد من القيادات السياسية والأكاديمية والفكرية والثقافية، وتوج المنتدى في مواكبة كل ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام بعقد جلسات وندوات وورش عمل، اتسمت بروح الحوار البناء الرامي إلى الارتقاء بالإعلام العربي، وبالصراحة والشفَافَة، وبالاستناد إلى الأسس المهنية الرفيعة، مع التركيز على إشراك طلبة الجامعات وكليات الإعلام في جامعات الدولة، في عدد من ورش العمل، ومشاركة الشباب والشابات الذين يعدون حاضر ومستقبل الإعلام العربي.

مشاركون

ويعد المنتدى الحدث الأهم من نوعه في خريطة الإعلام العربي ويشارك في دورته الحالية التي تعقد بمدينة جميرا في دبي على مدى يومين، نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وبحضور أكثر من 3000 من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، إلى جانب نخبة من كبار الكُتَّاب والمفكرين وممثلي كبرى وسائط الإعلام المحلية والعربية والدولية، ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة.

متحدثون

ويتضمن منتدى الإعلام العربي في دورته هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية.

مستقبل الإعلام

ويعقد منتدى الإعلام العربي، هذا العام تحت شعار «مستقبل الإعلام العربي»، ويسلط الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة، ولا سيما تلك المتعلقة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها صلب العمل الإعلامي العربي، وكيفية تعزيز الإسهام الإيجابي للإعلام العربي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي.

ويستعرض المنتدى في دورته الحالية أفضل التجارب العالمية الناجحة في التطوير الإعلامي، وأهم التحولات الإعلامية في العالم، والاتجاهات التكنولوجية التي قد تسهم في تغيير منظومة وصناعة الإعلام، وتأثير ذلك في نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائط الإعلام في المستقبل.

جلسات

وفي جلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل الخليج العربي وسط متغيرات عالمية» يستضيف المنتدى ضمن أعمال اليوم الأول، معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتديرها الإعلامية في قناة سكاي نيوز عربية، شانتال صليبا. كما يستضيف المنتدى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في جلسة حوارية، للحديث عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل التحولات السياسية العديدة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب العديد من الملفات والقضايا السياسية الراهنة وسيشارك معاليه رؤيته للمستقبل السياسي والتنموي للمنطقة العربية، وتحاور معاليه في الجلسة الإعلامية في قناة الحدث لارا نبهان.

الإعلام والثقافة

كما تقدم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جلسة حوارية يديرها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية، رؤيتها للعلاقة التكاملية بين الإعلام والثقافة، والأدوار المطلوبة اليوم من المثقفين العرب ليكونوا أكثر حضوراً في مستقبل الشعوب، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى المتعلقة بالثقافة كونها قطاعاً إبداعياً يحظى بالعديد من الفرص الاقتصادية.

ويزخر المنتدى بأجندة ثرية تتضمن جلسات حوارية رئيسة ومن بينها استضافة كل من: الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، وفيصل الشبول، وزير الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، ويديرها الإعلامي في قناة الحدث حسين الشيخ، لمناقشة ملامح المشهد الإعلامي العربي في الوقت الراهن، وذلك في ضوء ما تمر به المنطقة والعالم من تغيرات تلقي بظلالها على صناعة الإعلام.

إلى ذلك، يشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في جلسة حوارية خاصة عنوانها «كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟» ويدير النقاش فيها «محاور افتراضي» وذلك في تعبير واضح عن الإمكانات الكبيرة التي أثمرتها الثورة الصناعية الرابعة وما تنبئ به من تحولات مهمة في المجال الإعلامي.

كما يستضيف المنتدى ضمن أعمال يومه الأول سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، «دي بي ورلد»، تحت عنوان «دبلوماسية التجارة» ويدير الجلسة الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

الذكاء الاصطناعي

وتناقش مجموعة من الجلسات الحوارية، الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتوقع في قطاع الإعلام، ويسلط المنتدى في جلساته الضوء على مستقبل المنصات الرقمية كونها أحد الاتجاهات المستقبلية لقطاع الإعلام وصناعة الترفيه في المنطقة، ويفتح الباب لنقاش عن النمو الكبير الذي تشهده تلك المنصات.

وتشارك الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ضمن جلسة رئيسة، للحديث عن دور الإعلام في دعم الاستدامة.

جائزة

ينظّم نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ22 للجائزة ضمن 14 فئة تشملها الجائزة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمدينة جميرا في دبي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائط الإعلام في المنطقة.

وتشمل جائزة الإعلام العربي 13 فئة موزّعة على محاورها الثلاثة الرئيسة: الصحافية والمرئية والرقمية، إلى جانب جائزة فئة شخصية العام الإعلامية التي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

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