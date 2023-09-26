نادي الصحافة يطلق «دبي ميديا تك فيست»

المصدر: دبي - وام

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كشف نادي دبي للصحافة، عن إطلاق مبادرة جديدة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، تتمثل في إقامة مهرجان مخصص لشباب الإعلاميين تحت عنوان «دبي ميديا تك فيست» DXB Media Tech Fest، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب التي انعقدت أمس في دبي.



شهد إطلاق المبادرة، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وإلياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي وعدد كبير من طلبة كليات الإعلام وممثلي مجالس الشباب في الدولة.



وقال إلياس بوصعب: تماشياً مع أهداف المنتدى الإعلامي للشباب، وإيماناً بدور الشباب في مجال الإعلام بالمنطقة والعالم ومواكبة للتطورات التكنولوجية المواكبة للمجال، نعتز بالشراكة بين كلية محمد بن راشد في الجامعة الأمريكية في دبي ونادي دبي للصحافة لإطلاق «دبي ميديا تك فيست»، الذي يشكل منصة متقدمة لصناع الإعلام من الشباب للاطلاع على أحدث المتغيرات والإنتاجات في مجال الإعلام والتكنولوجيا.



من جانبها، قالت منى المري: «سعداء بهذه المبادرة الجديدة التي تعزز الشراكة بين نادي دبي للصحافة والجامعة الأمريكية في دبي، من أجل إعداد جيل مؤهل من الشباب قادر على التعامل مع تحديات العصر والمساهمة الإيجابية في صنع المستقبل من خلال دوره الإعلامي المؤثر، الذي يستند إلى الثقافة والمعرفة وتوظيف أحدث التقنيات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الشباب كل الاهتمام والتشجيع والرعاية ليبدعوا ويكونوا في مقدمة مصاف فرق التطوير ضمن مختلف القطاعات».



وأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن الشباب هم أساس التقدم والتنمية، وأن المجتمعات المتطورة تستثمر في الشباب وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم بمختلف الطرق والوسائل.



وأعربت مديرة نادي دبي للصحافة عن اعتزازها بإطلاق المبادرة المشتركة مع الجامعة الأمريكية في دبي؛ وقالت: «دبي دائماً في سباق لا يتوقف نحو المستقبل، ونثق أن الشباب هم ركيزة أساسية لقيادة المستقبل، ورهاننا لتحقيق التطور في مختلف المجالات أن نمكنهم من القيام بالأدوار المنتظرة لهم، بتوظيف أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية».

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