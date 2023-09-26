حوار مع نجم تركي وجلسة عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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يشهد اليوم الأول للمنتدى جلسة حوارية مع بطل أحد أهم الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً مدوياً وانتشاراً غير مسبوق جعل منها ظاهرة عالمية، إذ يشارك النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان، ضمن حوار تديره الإعلامية ندى الشيباني، تجربته مع مسلسل «قيامة أرطغرل» الذي يعد من أكثر المسلسلات الدرامية شهرةً ونجاحاً في تاريخ الفن التركي.

كما تشهد جلسات اليوم الأول للمنتدى الإعلامي العربي جلسة حوارية بعنوان «هل سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الدراما العربية؟ وعن الموضوع نفسه، تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسة نقاشية بعنوان الأفلام في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأفرد المنتدى في دورته هذا العام جلسة لمناقشة واقع الطفل العربي بعنوان إعلام الطفل.. فكر يبني وآخر يهدم.

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