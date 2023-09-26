الفيلم العربي والأوسكار.. الفوز ما زال صعباً

المصدر: دبي - البيان

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أكد مخرجون ومنتجون فنيون خليجيون أهمية محتوى العمل الفني وصدقه في التعبير عن الواقع والعادات والتقاليد والبيئة المحيطة التي يُنتج فيها كأدوات وركائز رئيسية لترشح العمل أو فوزه بجوائز عالمية ومن بينها «الأوسكار»، مضيفين أن فرصة الأعمال الفنية العربية في الوقت الراهن أفضل من السنوات السابقة في الترشح والوصول لهذه الجائزة العالمية وغيرها من الجوائز المهمة.

وأكدوا أن الترشح والحصول على جائزة الأوسكار وإن كان حلم أي مخرج ومنتج في الخليج والمنطقة العربية والعالم بصفة عامة إلا أنه ليس الهدف النهائي بل محطة ونقلة نوعية في حياة أي فنان أو مخرج، كما أن هناك العديد من الجوائز العالمية المنافسة للأوسكار، وقبل كل ذلك أهمية أن يلقى العمل الفني النجاح والجماهيرية في المنطقة التي أُنتج فيها. جاء ذلك خلال جلسة «ما الذي يحتاجه الفيلم العربي للوصول إلى الأوسكار؟» ضمن فعاليات «المنتدى الإعلامي للشباب».

أدارت الجلسة المنتجة السينمائية الإماراتية بثينة كاظم، مؤسسة «سينما عقيل»، أول سينما محلية في الإمارات ومنطقة الخليج، وشارك فيها المخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد. وتطرقت الجلسة إلى التجارب العربية خلال مسيرة أوسكار وطموحات تعزيز تنافسية الإنتاج السينمائي العربي على الصعيد العالمي وصولاً إلى الفوز بجوائز «الأوسكار»، التي تعد حلماً لكل العاملين في مجال السينما حول العالم.

في بداية الجلسة تساءلت بثينة كاظم عن مدى جدوى الاعتماد على المهرجانات العالمية للتعبير عن مدى نجاح الفيلم العربي، مؤكدة أنه أصبح لدينا الآن سبل أخرى لتحديد مدى استحقاق الفيلم لجوائز واهتمامات جماهيرية مثل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي مع تأكيدها على أهمية الأوسكار، مشيرةً إلى اختلاف معايير صناعة السينما والتوزيع والترشح للأوسكار، حيث أصبح الرأي العام والجماهيرية التي يحظى بها العمل الفني أكثر تأثيراً في تقييمه.

وقال عبدالله بوشهري: «ستكون السينما العربية في السنوات القادمة أكثر حظاً من السابق في الترشح والوصول للأوسكار وأيضاً الفوز بها»، وأرجع ذلك لعدة عوامل منها: تغير معايير الأوسكار عن ذي قبل وقبولها للآخر، وتوفر أدوات جديدة ومنصات مهمة لصانع المحتوى العربي، وأكد بوشهري أن رحلته مع صناعة السينما هي المحطة الأهم بالنسبة له، مضيفاً أن الاهتمام بالمضمون والمحتوى سيخلق جيلاً واعياً لصناعة سينما ناجحة ومعبرة.

وتطرقت المخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد إلى الأدوات التي تمكّن الفيلم العربي من الوصول إلى الأوسكار والفوز به وأهمها أن يعبّر عن الهوية، والتسويق الدعائي والإعلامي الجيد له محلياً وعالمياً، مشيرةً إلى فيلمها الوثائقي «حجاب» الذي فاز بعدة جوائز وتم عرضه بشكل جيد في الولايات المتحدة مصحوباً بحملة إعلامية وإعلانية كبيرة هناك، وقالت «فوز الفيلم العربي بالأوسكار ما زال بعيداً لكنه ليس صعباً أو مستحيلاً»، مؤكدةً أن الأوسكار حلم لأي مخرج مع ضرورة الاهتمام بالنص الذي يعبر عن واقعنا وهويتنا وتقاليدنا والبيئة المحيطة بنا.

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