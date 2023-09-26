«ماستر كلاس»: إلهام شباب المستقبل تطوير مشروعاتهم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات المنتدى جلستين من جلسات «ماستر كلاس»، بالتعاون مع مؤسستين عالميتين وهما «نتفليكس» و«تك توك»، بغرض إلهام شباب المستقبل تطوير مشروعاتهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين وتطوير الكوادر الشبابية.

وسلّطت الجلستان الضوء على الاستراتيجيات التي تتبعها المنصات الإعلامية العالمية لزيادة تفاعلها مع فئة الشباب، وشهدت الجلستان مشاركة عدد من طلاب كليات الإعلام والشباب، وذلك لمساعدة الشباب على تعزيز كفاءاتهم الإبداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية وبما يتيح الفرصة لرواد الأعمال الحاليين والطموحين لدخول مجال الأعمال، والتعرف إلى أهم موضوعات ريادة الأعمال الرئيسة في القطاع الإعلامي.

وصممت جلسات «ماستر كلاس» لإتاحة الفرصة لفهم ومعرفة المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال، وكيفية استخدام أفضل الممارسات لبناء وتوسيع المشروع ليصبح ناجحاً وذا أثر. وتستند جميع دورات (ماستر كلاس) إلى الخبرات الواسعة لمقدميها، إذ تسهم هذه الدورات في إطلاع الشباب على أهم مفاهيم ريادة الأعمال الرئيسة وإتقان المهارات اللازمة في هذا المجال.

وقدمت منصة «نتفليكس» جلسة بعنوان «تطوير الجوانب البصرية من الفكرة إلى التنفيذ»، وتناولت سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز