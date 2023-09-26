تنفيذ سيناريوهات تحاكي الحالات الصحية الحرجة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والمسابقات بهدف تعزيز الوعي والتفاعل مع مفهوم المحاكاة الطبية، وبيان ضرورة الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وذلك من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمحاكاة في الرعاية الصحية 2023، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أهمية تعزيز التدريب والتعليم بأشكاله المختلفة في مجال الرعاية الصحية، حيث تسهم عملية التدريب باستخدام برامج المحاكاة في تطوير مهارات الفرق الطبية بالاستناد إلى سيناريوهات تحاكي وزيادة فعالية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن الجهود الرائدة في مجال المحاكاة التي تتبناها المؤسسة تدعم بناء قدرات ومهارات العاملين في هذا المجال وتطوير ممارسات العمل في مختلف المنشآت الصحية.

وتنظم المؤسسة سنوياً حزمة من الفعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي للمحاكاة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحاكاة في تطوير قدرات الكوادر الصحية وتحفيزهم على دمج المحاكاة في مناهج التعليم وتدريب الرعاية الصحية المختلفة، لتحسين سلامة وفعالية وكفاءة الرعاية الصحية ورفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي.

وتولى مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة على مدى الأسبوع. حيث ستبدأ الفعاليات بمسابقة «أولمبياد المحاكاة الصحية»، التي يشارك فيها نخبة من الكوادر الطبية والممرضات والممرضين العاملين في منشآت المؤسسة، للتنافس في سيناريوهات محاكاة تمثل تحديات حياتية مثل الإسعافات الأولية للحالات الحرجة وإدارة الأزمات الطبية.

وحدة متنقلة

وتعتبر استخدام وحدة المحاكاة المتنقلة Mobile Simulation Unit كإحدى الفعاليات المنفذة على مستوى منشآت المؤسسة، هي مجموعة من التمرينات الميدانية على التعامل مع الحالات الحرجة المختلفة، حيث ينتقل خبراء المحاكاة في المركز إلى عدد من المستشفيات التخصصية مثل مستشفى الفجيرة، ومستشفى صقر برأس الخيمة، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، وذلك في إطار تنفيذ مجموعة من التمرينات الميدانية على التعامل مع الحالات الحرجة المختلفة وقياس جاهزية فرق العمل في تلك المرافق.

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