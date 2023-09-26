إشادة بدور «الدعم اللوجستي» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، بالدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للدعم اللوجستي وما تقدمه للإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتضافر جهودها في سبيل توفير الدعم اللوجستي وكل الاحتياجات من التجهيزات العسكرية والمستلزمات في الحالات الاعتيادية والطارئة، والإشراف على إنشاء المباني وصيانتها، والرقابة على البيئة والطاقة فيها.

جاء ذلك خلال تفقد الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة ومن ضمنها مؤشر كفاءة إدارة الأصول والمرافق والذي حقق 99 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومؤشر معدل استهلاك الكهرباء في مقر العمل لكل فرد، والذي بلغ 16.7 كيلوواط في الساعة العام الماضي، مقابل 17.68 كيلوواط في الساعة العام 2021، ومؤشر معدل استهلاك المياه في مقر العمل لكل فرد الذي بلغ 290 لتراً العام الماضي مقابل 330 لتراً في العام 2021.

شؤون إدارية

واطلع اللواء المنصوري على الخطة الشاملة لسعادة الموظفين التي تنفذها إدارة الشؤون الإدارية، والتي تضمنت النزول الميداني على الإدارات الفرعية وإطلاق المبادرات المختلفة لإسعاد الموظفين مثل «التواصل» و«التراحم» و«تراكم في عيوننا» «ونتواصل لنبني»، وغيرها من المبادرات، ما أدى ذلك إلى تحفيز 99 % من موظفي الإدارة، كما بلغ عدد المكرمين في مبادرة «تراكم في عيوننا» الهادفة إلى تحفيز الموظفين وخلق المزيد من الترابط بين موظفي الإدارة، 491 موظفاً منهم 230 من موظفي الإدارة العامة، و77 من مختلف الإدارات العامة، و159 متعاوناً، و25 طالباً، كما بلغ عدد الطالبات في مبادرة «نتواصل لنبني»، التي تهدف إلى توثيق العلاقة بين مدير الإدارة العامة والموظفين، 174 طلباً.

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