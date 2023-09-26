نهيان بن مبارك يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

المصدر: الظفرة - وام

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتابع معاليه جانباً من مزاد التمور، الذي يشهد منافسات بين المشاركين لاقتناء التمور الإماراتية الفاخرة، واطلع على معروضات سوق التمور وما يرتبط بها من صناعات، والذي يشارك به عدد من مصانع التمور الإماراتية والمزارعين في الدولة.

وزار معاليه أجنحة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، وأجنحة الشركات المحلية والأجنبية والمحلات الزراعية والمصانع المشاركة، وتعرف على ما تقدمه من منتجات النخيل والتمور والصناعات المرتبطة بها، وآخر التطورات الزراعية والأبحاث في مجال النخيل والزراعة بشكل عام.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أجندة برامج ومهرجانات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي تراث الإمارات، وكذلك مسابقات وأركان المهرجان ومنها قرية التمور الأردنية، وركن الطبخ الدولي، وركن المسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، وقرية العسل، والقرية التراثية، ومعرض الصور والرسم، وموقع مزاينة التمور وتغليف التمور.

واستمع معاليه إلى شرح موجز عن المهرجان من عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وكذلك أبرز محطات المهرجان وخصوصاً الفعاليات والمسابقات الرئيسية «مزاينة التمور وتغليفها ومزاد التمور»، والتي تستمر لغاية السبت المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

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