تخريج 42 من «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الثانية من برنامج «بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية» والبالغ عددهم 42 خريجاً.وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة ، إن الدائرة تحرص على دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنييّ الرعاية الاجتماعية المرخصين من قِبل الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع رؤيتها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع، من خلال الارتقاء بالكوادر المهنية التي تعد أساس التنمية عبر بناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.

وأضاف، تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة وهي: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.

وأشار العامري إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 111 خريجاً، من جهات مختلفة في القطاع الاجتماعي، هي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ـ إيواء، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

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