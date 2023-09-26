شراكة لدعم المواقع الثقافية في أبوظبي بـ 50 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة أمس اتفاقية شراكة تنص على مساهمة المؤسسة بمبلغ 50 مليون درهم لدعم وتمكين المبادرات والمشاريع الثقافية في الإمارة على مدى السنوات الخمس المقبلة في اتفاقية هي الأولى من نوعها بين الجهتين. وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة: إن الشراكة مع مبادلة،ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة والإبداع، فيما قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: نؤكد حرصنا كمؤسسة وطنية ومستثمر عالمي مسؤول، على تطوير بنود هذا التعاون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز