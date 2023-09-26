التحول الاستراتيجي لـ«اتصالات من &e» يدعم جهودها في التوطين

المصدر: دبي ـ وام

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شهد جناح اتصالات من &e على امتداد ثلاثة أيام في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2023»، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي إقبالاً كثيفاً من مواطني الدولة الراغبين بالانضمام للشركة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، إذ تَقَدَم خلال المعرض أكثر من 3300 مواطن ومواطنة للعمل في الشركة وبمعدل تجاوز 1100 مواطن ومواطنة يومياً.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات من &e: «يعكس إقبال الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في اتصالات من &e مدى إيمانهم بأهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوده الشركة كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الوطنية».

وأضاف: «تحرص اتصالات من &e على مواءمة خططها للتوطين بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للدولة التي تُولي أهمية بالغة لدعم التوطين وتعزيز مشاركة أبناء الدولة في مختلف القطاعات». ولا تقتصر جهود اتصالات من &e على استقطاب المواطنين فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم الدعم الكامل للموظفين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية عبر برامج التدريب المصمَّمة مع أفضل مزوّدي الموارد التعليمية عالمياً مثل برنامج الذكاء الاصطناعي للخريجين، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج التطوير المهني للشباب، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين.

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