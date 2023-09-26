مجلس الإمارات للإفتاء ينظم مؤتمره العالمي الثاني نوفمبر المقبل

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمس، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق «المؤتمر العالمي الثاني للمجلس»، والذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبرئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وذلك تحت عنوان «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة».

ويعتبر المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه المجلس، أحد المبادرات الاستراتيجية للمجلس، والتي يسعى من خلالها لبلورة منصة علمية عالمية معرفية حوارية، تتلاقى فيها مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك بهدف الوصول إلى تصورات واقعية، ومقاربات شرعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر، وتستوعب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية.

ورفع الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة، وإلى العالمين العربي والإسلامي، والإنسانية جمعاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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