شرطة دبي تساعد آسيوية مسنة في تعديل أوضاعها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساعد قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سيدة مسنة آسيوية الجنسية تبلغ من العمر 76 عاماً في تعديل أوضاعها والعودة إلى موطنها بعد أن قضت 20 عاماً بدون أي أوراق ثبوتية.

وأفاد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في تصريحات لـ«البيان»: أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي معلومات عن وجود سيدة آسيوية مسنة تقيم بمنطقة الكرامة في دبي ترغب في العودة إلى موطنها ولجأت مراراً وتكراراً إلى قنصلية بلدها دون أن تتلقى أي مساعدة بسبب نقص الأوراق الثبوتية اللازمة.

وأكد اللواء الجلاف أنه بعد بحث تم التوصل إلى السيدة وإرسال عنصري نسائي من إدارة التواصل مع الضحية لاستطلاع الأمر وبالفعل تبين أنها قدمت إلى الدولة منذ 20 عاماً إلا أنها فقدت جواز سفرها وحاولت طيلة تلك الفترة استخراج جواز جديد دون جدوى، ونظراً لسوء حالتها الصحية استأجرت منزلاً مع مجموعة من النساء من نفس جنسيتها واعتمدت على مساعدات أهل الخير وبعض الأعمال البسيطة للعيش.

ولفت الرائد الدكتور سيف الهاجري رئيس قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، والتواصل مع عدد من الجهات لاستخراج الأوراق الرسمية اللازمة ومنها قنصلية بلدها وتم استخراج وثيقة سفر وتعديل أوضاع الإقامة في الدولة بعد أن تراكمت عليها الغرامات بمبالغ كبيرة، حيث أبدى الجميع تعاوناً مع الشرطة في حل مشكلتها والمساهمة في عودتها إلى موطنها.

وأشار الرائد الهاجري إلى أن السيدة كانت تعاني من تدهور في حالتها الصحية حيث تم عرضها على طبيب متخصص والتكفل بمصاريف العلاج والإيواء طوال فترة إنهاء معاملاتها بشكل قانوني، إضافة إلى حجز تذكرة سفر للعودة إلى موطنها بعد الاطمئنان عليها، وهو الأمر الذي أدخل السرور إلى قلبها خاصة وأنها ستتمكن من رؤية عائلتها بعد انقطاع دام 20 عاماً.

وأفاد الرائد الهاجري إلى أن قسم التواصل مع الضحية يساعد في إعلاء مفهوم الشرطة المجتمعية، وكافة البلاغات في دبي تتم متابعتها سواء كان أصحابها داخل الدولة أو خارجها حيث يتم إرسال رسالة نصية للضحايا بمجرد فتح بلاغ برقمه ومتابعة سير البلاغ أولاً بأول إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي أحياناً للضحايا بمختلف جنسياتهم على مدار الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز