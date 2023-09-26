دورات في الغوص العلاجي والصحة والسلامة المهنية لأصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، بشأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال البيئة والصحة والسلامة، من خلال تنسيق العمل والجهود في تقديم المساندة والدعم في برنامج الغوص العلاجي، والحملات البيئية والتدريب والتوعية في مجال الصحة والسلامة، والتنسيق بشأن سباحة أصحاب الهمم.

وقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، الكابتن حسين محمد صالح الحمادي مؤسس وقائد الفريق.

وبموجب المذكرة، يتم تنفيذ دورات تدريبية مشتركة ومتبادلة بين المؤسسة والفريق في مجالات البحث والإنقاذ والطوارئ، والغوص العلاجي، والصحة والسلامة المهنية، وتقييم المخاطر، والتعاون بين الجانبين في المجالات الرياضية والأنشطة والأحداث المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات، وتقديم الورش التعريفية في مجال البحث والإنقاذ لأصحاب الهمم، والتعاون المشترك في دعم الأحداث والأنشطة التي ينظمها كل طرف، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تنظيم وتأمين الأنشطة والفعاليات.

وتتضمن مذكرة التفاهم، السماح لفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، باستخدام مرافق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مع ضمان المحافظة على المعدات والأدوات والأماكن خلال فترة استخدامها، وتأمين سلامة الموقع والعاملين في أي أحداث أو فعاليات تنظمها المؤسسة والإشراف عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز