كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق مجلس السعادة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاقها مجلس السعادة، الذي يسعى إلى إعطاء الأولوية لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، مع رفع مستوى الشعور بالفخر والانتماء انسجاماً مع الأهداف الوطنية لتحقيق سعادة المجتمع في دولة الإمارات، وذلك تحت شعار «صنع السعادة وتعزيز التكاتف»، بعضوية 11 موظفاً من الكلية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق نظمته الكلية في مقرها، وحضره الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية ، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وموظفو الكلية. وقال الدكتور علي المري: «أطلقنا مجلس السعادة في الكلية تماشياً مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات الوطنية نحو تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وهو ما يسمح لموظفي الكلية بالعمل في بيئة إيجابية محفزة للإنتاج والتطور، والشعور بالانتماء والتقدير».

وقال الدكتور هزاع النعيمي: يدير برنامج دبي للتميز الحكومي دراسة سعادة موظفي حكومة دبي، والتي تهدف في المقام الأول لتحفيز الجهات الحكومية على تحقيق السعادة والرفاه الوظيفي في حكومة دبي من خلال استبيان رأي للموظفين والإعلان عن نتائج جميع الجهات الحكومية في الدراسة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في يناير من كل عام.

وتحدث النعيمي في محاضرة له خلال حفل إطلاق المجلس عن دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تطوير وتنمية رأس المال البشري في الحكومة لتحقيق الريادة والمكانة العالمية لدبي، وقدم شرحاً تفصيلياً عن الأدوات التي يستخدمها البرنامج لتحقيق ريادة رأس البشري في حكومة دبي. وتطرق إلى أوسمة دبي للتميز الحكومي والتي توفر معايير تميز وتفوق الموظفين في مختلف المجالات، وتعتبر حافزاً قوياً لتشجيعهم على تطوير قدراتهم للفوز بأحد الأوسمة.

وأشار محمد حسن الخطيب، مدير أول إدارة خدمات الدعم المؤسسي ورئيس مجلس السعادة في الكلية، إلى أن المجلس وضع ميثاق تنظيم أعماله بالإضافة لاستراتيجية متكاملة وأهداف واضحة لتحقيق السعادة في بيئة عمل الكلية، وسيتم تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع وفق خطط سنوية ضمن أربعة محاور هي، محور المشاركة المجتمعية، ومحور الصحة النفسية والجسدية، ومحور الرفاهية وجودة بيئة العمل، وأخيراً محور التوعية والتواصل، الذي من شأنه توطيد العلاقات والاطلاع على أفضل الممارسات بين مجلس السعادة بالكلية بمثله من المبادرات الخاصة بالسعادة في الجهات الحكومية المختلفة.

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