«تنمية المجتمع» تطلق مبادرات لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي مهمتها في دعم أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم داخل المجتمع من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات لعرض مهاراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم في مختلف القطاعات. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تعاونت هيئة تنمية المجتمع مرة أخرى مع قناة فتافيت، قناة الطبخ العربية الرائدة التابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، لتسليط الضوء بطريقة فريدة ومبتكرة على هذه الشريحة الأساسية من المجتمع.

غريغوري لافروف، نائب الرئيس للتسويق والعلامات التجارية المحلية وإدارة الامتياز لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة وارنر بروز. ديسكفري في فتافيت قال: «كانت مهمتنا الأساسية دائماً هي تعزيز الاندماج المجتمعي وتمكين المواهب الإقليمية. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة للعب دور مهم في تشكيل مستقبل المجتمع، وذلك بفضل طموحاتهم ومهاراتهم».

وأعربت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، عن سعادتها باستمرارية هذه الشراكة، مؤكدة أن تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة يتطلب بالضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع والقيام بأدوار مختلفة لتمكين ودمج الفئات الأكثر ضعفاً وإتاحة المجال لهم للمشاركة الإيجابية بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم. وتماشياً مع التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تفتخر فتافيت بالإعلان عن مبادرة مميزة تُظهر التزامها الثابت بالاندماج المجتمعي، حيث أجرت فتافيت دورة تدريبية على لغة الإشارة لموظفيها، وهي مبادرة تجسد أهمية التلاحم بين جميع فئات المجتمع. وزودت هذه الجلسة فريق فتافيت بمهارات قيمة في لغة الإشارة للمساعدة في سد فجوات التواصل وتعزيز مساحة عمل أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، في برنامج فتافيت «الطبخ وراء الكلمات»، تقدم الشيف سمية حلقة طبخ فريدة من نوعها، بالتعاون مع شخص أصم وأبكم. هذه الحلقة الملهمة ستعرض الإمكانات اللامحدودة لأصحاب الهمم في عالم الطهي.

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