فريق تحديد الضحايا الإماراتي يعقد اجتماعاً مع قادة ومسؤولين ليبيين في درنة

المصدر: البيان

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عقد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» اجتماعاً اليوم مع قادة ومسؤولين في مدينة درنة الليبية ، بهدف الوقوف على آلية العمل المشترك والتعاون في ظل ظروف المنطقة المنكوبة.

حيث اجتمع الفريق مع ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والطب الشرعي الليبي وغيرها من الجهات المعنية .

وأكد الاجتماع على استمرارية الدعم الاماراتي بدعم الطواقم الليبية ، عبر انشاء البنى التحتية وتوفير المستلزمات للفحوصات الفنية وتوفير الدعم لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

عقد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» اجتماعاً مع قادة ومسؤولين في مدينة درنة الليبية ، بهدف الوقوف على آلية العمل المشترك والتعاون في ظل ظروف المنطقة المنكوبةhttps://t.co/C2fQk5JsCm@moiuae#صحيفة_البيان pic.twitter.com/VArICVs0NL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2023

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