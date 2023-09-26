تركيب أدوات ترشيد الكهرباء في 2151 منزلاً بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً، التي أطلقتها الهيئة بشأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء، وفقاً لدراسات الاستهلاك، حيث تم خلال المرحلة الثانية زيارة وتركيب أجهزة وتقنيات حديثة موفرة للكهرباء في مدينة الشارقة، بعدد 2151 منزلاً، بنسبة 60 % من المنازل المستهدفة، وعددها 3916 منزلاً بمدن الشارقة وخورفكان وكلباء، وتم تركيب 37,369 ألف قطعة ترشيد للكهرباء، حتى منتصف شهر سبتمبر 2023.

نشر الوعي

وأكد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد، أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك، لخفض معدلات الهدر، والحفاظ على البيئة، وتخفيض قيمة الفواتير، مشيراً إلى أن فرق العمل بالهيئة، تكثف جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً، حيث تم توفير 10 فرق عمل مؤهلة وفق أفضل المواصفات لإنجاز المبادرة، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر القادم.

وأوضح أن فرق العمل بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، بتركيب أجهزة وأدوات ترشيد الكهرباء في مدينة الشارقة، حيث تستهدف تركيب أجهزة الترشيد في 2575 منزلاً، وبعدها سيتم البدء في تركيب قطع الترشيد في 661 منزلاً بمدينة خورفكان، و625 بمدينة كلباء، و55 منزلاً بالمنطقة الوسطى.

مبادرة

وأضاف أن المبادرة تتضمن تركيب الإنارة الداخلية والخارجية، التي توفر ما يقارب 50 % من الاستهلاك، وتركيب حساسات ومؤقتات زمنية وسخانات موفرة للطاقة، وجميع الأجهزة مطابقة لمواصفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات، لتوعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات، واتخاذ عدد من الإجراءات، لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، واستهدفت مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات المدرجة ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية.

إنجاز

وأشار إلى أن مجموع معدلات الاستهلاك في المنازل بالكيلووات ساعة في اليوم قبل التركيب، بلغت 26,234 ألفاً، بينما انخفضت بعد التركيب لتصل إلى 13,273 ألفاً.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة، استهدفت تركيب قطع وأدوات ترشيد المياه في 2575 منزلاً بمدينة الشارقة، تم تزويدها بعدد 16.220 قطعة مرشدة، وعدد 661 منزلاً في مدينة خورفكان، تم تركيب 2.025 قطعة مرشدة لها، وفي مدينة كلباء 625 منزلاً، تم تزويدها بعدد 1.444 من الأجهزة والقطع المرشدة، وفي المنطقة الوسطى 55 منزلاً، تم تزويدها بعدد 517 قطعة مرشدة، وتم إنجاز المرحلة الأولى، والبدء مباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية.

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