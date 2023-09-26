الروح الإيجابية بشرطة دبي تنظم مبادرة «سعادتكم غايتنا»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الخيالة، بالتعاون مع الإدارات العامة وبلدية دبي مبادرة «سعادتكم غايتنا» لـ «مهندسي النظافة» وذلك من خلال فقرات رياضية، «ركوب الخيل والرماية وكرة القدم وكرة الطائرة وشد الحبل» ومسابقات ثقافية وتوعوية، وعروض الفرقة الموسيقية وعروض الكلاب البوليسية، ومحاضرات للتعريف بخدمات شرطة دبي المتنوعة التي تُمكن الأفراد من الحصول على مختلف الخدمات بطريقة ذكية وبسهولة ويسر عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومركز الشرطة الذكي SPS«» وخدمات المركز الموحد 901 وهاتف النجدة للحالات الطارئة 999، ومحاضرات توعوية حول الابتزاز الإلكتروني وحقوق العمال والسلامة المرورية بمشاركة 60 مهندساً للنظافة.

وأكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن الفعاليات المتنوعة هدفت إلى إسعاد فئة مهندسي النظافة وذلك في إطار مبادرة الروح الإيجابية الساعية إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية والثقافية الرامية إلى تعزيز القيم الإيجابية، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات الذكية وقنوات التواصل مع شرطة دبي.

من جهتها قالت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وتأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به شرطة دبي ويستدل على ذلك بالإقبال المتزايد والمستمر للمشاركة في فعاليات وأنشطة المبادرة على مدار السنة، سواء كانت توعوية أو مجتمعية أو رياضية، موجهة شكرها إلى كافة الشركاء الداخليين والخارجيين، والذين كان لهم دور كبير في إنجاح الفعاليات.

وفي الختام قام اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب بتكريم المشاركين بهدايا تذكارية وقدم درعاً تذكارية لبلدية دبي.

من جانبه عبر هاني شاكر من بلدية دبي عن سعادته بهذه المبادرة التي لامست قلوب مهندسي النظافة وأدخلت السرور والفرحة إلى قلوبهم.

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