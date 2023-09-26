تفاهم بين بلدية الفجيرة وجامعة الفجيرة لتعزيز التعاون

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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وقع المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة والدكتورغسان القيمري مدير جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين الطرفين بما يخدم مجال العمل البلدي.

كما تهدف المذكرة التي تعد الخطوة الأولى لتعزيز التعاون بين الطرفين في إجراء وتقديم الخدمات لمواطني الفجيرة، إلى تأكيد العمل ومد جسور التعاون والتواصل بما يخدم الصالح العام، والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة من الطرفين والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات، والعمل على تدريب الكوادر الوطنية باستقبال الطلاب الدارسين لتلقي التدريب الميداني في بلدية الفجيرة مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الابتكارية وتطوير المعرفة والمعلومات والدراسات والبحوث العلمية والتجارب والخبرات المؤسسية المتعلقة بالنظم البلدية المستدامة على المستويات كافة.

وقال المهندس الأفخم إن أعمال الشراكة حسب المذكرة، تعمل على توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لبناء القدرات المعرفية والمؤسسية والبشرية والعلمية والتقنية والإدارية، وتعزيز خدمة المتعاملين مع النظام البلدي بجميع فئاتهم.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور غسان القيمري مدير الجامعة إن التواصل والتعاون ظل قائماً ومستمراً بين الجامعة وبلدية الفجيرة على مدى سنوات، حيث تحرص الجامعة على التعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية.

كما أكد أن التعاون مع البلدية له جذور عميقة وأن اتفاقية اليوم استكمال لحلقات هذا التعاون الذي تحرص عليه الجامعة لما لبلدية الفجيرة من أثر بالغ في تنمية وتطوير الإمارة، وستعمل الجامعة على التوجيه بإجراء البحوث والدراسات المشتركة لدعم وتعزيز مشاريع بلدية الفجيرة وطموحاتها في المزيد من الرقي والتقدم.

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