المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة يطلق المرحلة الثانية لـ«وازن»

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أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، المرحلة الثانية لبرنامج «وازن» الذي يعد إحدى مبادرات ومشاريع الإدارة الذي تقام فعالياته سنوياً تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، بهدف ضمان بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في الحكومة المحلية..

وأعلنت إيمان راشد سيف مدير الإدارة عن إطلاق 12 معياراً سيتم دراستها على ما يقارب من 22 مؤسسة بحيث تشمل الدراسة 80% من الموظفين في الحكومة المحلية، والمتمثلة في بيئة العمل المحيطة والوقاية من الحوادث المهنية، وتحسين بيئة العمل النفسية والاجتماعية، وتشجيع المشاركات المجتمعية، إضافة للتشجيع على ممارسة النشاط البدني أثناء ساعات العمل والإقلاع عن التدخين، والإحالة إلى الرعاية الصحية الأولية ودعم كل من الأمومة والأبوة والحد من التعرض للمخاطر الفردية والتأهب للطوارئ والكوارث وأخيراً دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن المرحلة الثانية للبرنامج تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تعزيز الوعي الصحي والاهتمام بصحة الموظف باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع.

وتمكن برنامج «وازن» من حجز مكانة مهمة له على قائمة الفعاليات والمشاريع الصحية التي تنظم على مستوى الدولة، ونجح على مدار السنوات السابقة من تحقيق إنجازات كبيرة، تمثلت من خلال شراكة الإدارة الاستراتيجية مع جامعة الشارقة في هذا البرنامج لمراجعة معايير المؤسسات الصحية بمشاركة أكثر من 15 عالماً وخبيراً، والمساهمة في تطبيق المعايير على نطاق 91 دائرة ومؤسسة تتبع حكومة الشارقة، فيها ما يزيد على 7000 موظف، وإجراء دراسة نوعية بالتعاون مع معهد الدراسات الوظيفية في المملكة المتحدة لدراسة العمل عن بعد وتأثيرها على الرفاهية الصحية لموظفي الحكومة المحلية بمشاركة 1796 موظفاً، كما تم إجراء المسح الصحي الأول للموظفين بمشاركة أكثر من 4700 موظف على مستوى مناطق الوسطى والشرقية، وتبين من خلالها أن أكثر من 78% من الموظفين لديهم اهتمام في تلقي التوعية الصحية، وأيد 90% منهم تنفيذ مبادرات التوعية الصحية في مقار عملهم.

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