الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

المصدر: وام

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شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبد الله الحمادي المحامي العام بنيابة الفجيـرة الكلية وعبيد أحمد ربيع العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري للجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع تبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقترحت النيابة العامة للدولة عرض تجربتها في تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية.

واتفق أصحاب السعادة على عدة توصيات لرفعها إلى الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل 2023.

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