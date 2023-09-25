حاكم عجمان وحمدان بن محمد يعزيان في وفاة محمد بن مجرن

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء أمس في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، وذلك في زيارة سموّه مجلس العزاء.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش،

والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.



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