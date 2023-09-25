دبي تستضيف مؤتمر التميز في رعاية الأورام 6 أكتوبر

المصدر: وام

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تستضيف دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورامEIOC 2023 ، بمشاركة نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة بمجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

ويعتبر المؤتمر منبراً أساسياً لمواجهة التحديات المتنامية، حيث يجمع 28 منظمة متخصصة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء من مختلف التخصصات، ويقدم مجموعة شاملة من 10 جلسات علمية تهدف إلى مشاركة الخبرات وتعزيز سبل التعاون.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 20 مليون إصابة جديدة بمرض السرطان سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 60% خلال العقدين القادمين، ويؤدي هذا الارتفاع المتوقع إلى مزيد من الضغوط على المجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق يأتي الدور المحوري لمؤتمر التميز في رعاية الأورام الذي يعقد سنوياً.

ويسعى المؤتمر، مع التطور المستمر في مجال علم الأورام، لتقديم منصة تساهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى، وتناقش الجلسات آخر ما توصلت إليه العلوم في تخصصات سرطان الثدي وسرطان الرئة وعلم المناعة الوراثي وسرطان الجهاز الهضمي وعلم الأورام الجزيئية والعديد من المواضيع الأخرى.

وقالت الدكتورة شاهينة داوود رئيسة مؤتمر التميز في علاج الأورام، إن الدورة الحالية تسلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه الدولة في مكافحة مرض السرطان من خلال إبراز الجهود المستمرة لتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بمرض السرطان، والتي تحقق تقدماً ملموساً يدفعنا للاستمرار في البحث العلمي بالإضافة إلى تبادل الآراء والنقاشات من أجل تحقيق أهدافنا في محاربة هذا المرض.

وتتميز دورة العام الحالي بإطلاق مبادرة "القادة الصغار في علم الأورام"، بهدف إتاحة الفرصة أمام القادة الصغار في مجال علم الأورام لعرض أبحاثهم، ومن المقرر أن تُعقد هذه المبادرة في اليوم الأول من المؤتمر، وتتضمن جلسة تعليمية يشارك فيها العديد من المتقدمين من 13 دولة حول العالم، حيث تعد هذه المبادرة منصة للابتكارات المستقبلية.

ويقام مؤتمر التميز في علاج الأورام بتنظيم من شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة بدعم من هيئة الصحة بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية (AAU)، والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية (ASU)، والاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق (IFHNOS).

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