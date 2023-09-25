المجلس الأعلى للطاقة يستعرض جهود دعم مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الفعاليات التي ستنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لدعم استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وتم الاطلاع على مستجدات المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يوليو الماضي، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و"عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نساهم في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "ناقش المجلس نموذج الحوكمة، وتنظيم خدمات شركات توزيع الوقود إلى المستهلكين والمتعاملين، وتجارة مواد المشتقات البترولية وتحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة والتي تهدف لتحسين عمليات النقل حسب شروط الأمن والسلامة."

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