"طرق دبي" تُنظم "مؤتمر التنقل ذاتي القيادة" وتكرم الفائزين في "التحدي" غدا ً

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غدا (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسطـ، وتقام هذه الدورة تحت شعار: "تمكين مستقبل التنقل"، وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي خصص هذه الدورة لمحور الحافلات ذاتية القيادة.

ورحب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمؤتمر تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن تنظيم الهيئة، للمؤتمر والتحدي والمعرض المصاحب له، يأتي في إطار جهودها لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

وقال: يعد المؤتمر منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى عبر جلسات حوارية وندوات وورش عمل للتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة.

ويستقطب المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين أكثر من 2000 مشارك دولي، ويشهد عقد 18 ندوة وورشة عمل، و8 جلسات نقاشية، وخمس جلسات متزامنة، وجلستان معرفيتان تستضيفهما جمعية مهندسي السيارات الدولية، ويستضيف المؤتمر 53 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر، السيد سام روجرز (الرجل الطائر)، وهو مصمم رئيس ورائد اختبارات في شركة غرافيتي إندستريز: (Gravity Industries)، وسيكون المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية، وسيستعرض في كلمته مستقبل التنقل باستخدام البدلة النفاثة: (Gravity Jet Suit)، وسيلقي الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الكلمة الختامية لليوم الأول، وسيلقي الدكتور ماركو بيلونيك، مؤسس شركة سويس مايل: (Swiss Mile)، الكلمة الافتتاحية الرئيسة في اليوم الثاني للمؤتمر، في حين سيلقي دنكان والكر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سكاي بورتس: (Skyports)، الكلمة الختامية للمؤتمر.

تحدي دبي

سيشهد اليوم الأول للمؤتمر، تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليونين و300 ألف دولار، منها مليوني دولار للفائزين في فئة الشركات الرائدة، و300 ألف دولار، للفائزين في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وشهدت الدورة الثالثة للتحدي زيادة في عدد المشاركات في الفئتين، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، وتأهلت 10 مؤسسات محلية وعالمية للمرحلة النهائية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، التي خصصت لمحور: (الحافلات ذاتية القيادة)، حيث تأهلت خمس شركات عالمية للمنافسة في المرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، وهي: ألكساندر دينيس من المملكة المتحدة، وبرايت درايف من مصر، وكينج لونغ من الصين، وكوادريبوت من فرنسا، وأي أوتو تكنولوجي من تايوان، وتأهلت خمس جامعات في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، وهي: جامعة هيريوت وات دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وجامعة دبي، وجامعة بولتون - رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

اختبارات للمتأهلين

خضعت الشركات العالمية المتأهلة في (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة)، لاختبارات موحدة على جميع المشاركين، وُضعت من قبل خبراء عالميين، وقُسمت إلى اختبارات أساسية واختبارات متقدمة، وشملت السلامة المرورية، ونضج التكنولوجيا ذاتية القيادة، المستخدمة في الحافلات وراحة المستخدمين، إضافة إلى مصداقية الجهة، ورؤيتها المستقبلية، ودرجة الابتكار والمهارات، والخبرات ذات الصلة، وكذلك البعد التجاري لقابلية التشغيل والقيمة المضافة.

وجرت اختبارات الشركات المتأهلة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023 عن فئة الشركات الرائدة، في موقع جرى تجهيزه مسبقاً بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، في منطقة واحة دبي للسيليكون، وفقاً لمتطلبات السلامة.

أما بخصوص الاختبارات الخاصة بفئة الجامعات، فقد عُرضَ النموذج الأولي الخاص بكل جامعة في الحرم الجامعي الخاص بها، حيث تكون عملية التقييم بناءً على الحلول المقدمة من قبل الجامعة، التي تتعلق بتحسين خدمة الركاب، والتكامل مع الحافلات ذاتية القيادة، ونضج الحلول المقدمة.

40 عارضاً

يصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 40 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: جنرال موتروز كروز، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وروبتيلا، وإس جي إس جلف، والنابودة، وترابيز، وماينوس زيرو، ودبي للتكنولوجيا، وطلبات، وبيستراك، حيث ستقدم هذه الشركات أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، كما يتاح للزوار الفرصة للتعرف إلى مركبات كروز ذاتية القيادة التي ستطلق في دبي بالتعاون مع شركة كروز الرائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة نهاية العام الجاري.

رعاة الحدث

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات، مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بالشراكة والتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، ومتحف المستقبل، جمعية مهندسي السيارات الدولية.

ويحظى الحدث برعاية كل من الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وشركة سويدان التجارية – النابودة، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، وشركة ترابيز ميدل إيست، وشركة مابابل Mappable، وتاكسي دبي، وشركة طلبات، وأمينكو لخدمات الحراسة، ودولر لتأجير السيارات، وشركة الاتحاد الهندسي: (خطيب وعلمي).

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