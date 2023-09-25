شاهد.. شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم

المصدر:
  • البيان
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كشفت شرطة دبي، اليوم،  تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم بقيمة 3 مليارات درهم، في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق.

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